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Новости. Общество
07:15, 12 Декабря 2018
фото: gorafilina.ru

Туристам в Карелии предложат захватить командный пункт в скале

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Музей "Гора Филина" разрабатывает новый туристический квест, сообщает корпорация развития Карелии.

"Гора Филина" – культурный объект, созданный в гранитной скале, которая имеет два входа. Строительство бункера внутри естественного грота началось в 1943 году для расположения там командного пункта финской армии. Долгое время бункер функционировал как склад боеприпасов.

Сейчас он превратился в музей, который открыт для посетителей. Внутри грота большие залы с цветной художественной подсветкой, где представлены исторические, геологические, военные материалы и экспонаты, красочные стенды с фотографиями, рассказывающие о событиях Советско-финской и Великой Отечественной войн.

Проект по созданию музея начался более 12 лет назад с покупки этого уникального сооружения у министерства обороны в момент расформирования местной воинской части.

Сейчас благоустроена и отсыпана парковка, введен в эксплуатацию новый пункт охраны с системой видеонаблюдения территории и залов музея, введено в эксплуатацию стилизованное "Армейское кафе" на 100 мест, организована подсветка скального рельефа и территории, оформлены наземные пешеходные маршруты, построена сцена для проведения мероприятий, оформлены стендами смотровые площадки и пешеходный маршрут, реконструирована система вентиляции музея, сделан дополнительный дренаж и обустройство территории.

В ближайшее время инвестор планирует продумать скалолазный маршрут, где туристам предстоит пройти квест по захвату командного пункта, организовать веревочный маршрут и военный лагерь.

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