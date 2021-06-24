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Туристка родила дочь в туалете во время пересадки и назвала ее в честь аэропорта

Новости. Общество
21:30, 24 Июня 2021
фото: Miami International Airport

Прилетевшая в Майами туристка родила дочь сразу после посадки самолета и назвала ее в честь аэропорта в знак благодарности.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Fox News.

По данным издания, женщина прилетела в Майами из Чикаго, чтобы совершить пересадку и отправиться в Гондурас. Однако сразу после прибытия у пассажирки начались схватки и ей пришлось в экстренном порядке обратиться за медицинской помощью.

Роды благополучно прошли в туалете возле выхода на посадку, в них принимали участие сотрудники управления авиации и пожарные округа Майами-Дейд. Новоиспеченная мать решила назвать дочь Мией в честь Международного аэропорта Майами (в английском языке слова Mia и Miami имеют схожее звучание).

«Добро пожаловать в этот мир, малышка Миа!» — прокомментировала событие мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава (Daniella Levine Cava).

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