Туристка родила дочь в туалете во время пересадки и назвала ее в честь аэропорта

Прилетевшая в Майами туристка родила дочь сразу после посадки самолета и назвала ее в честь аэропорта в знак благодарности.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Fox News.

По данным издания, женщина прилетела в Майами из Чикаго, чтобы совершить пересадку и отправиться в Гондурас. Однако сразу после прибытия у пассажирки начались схватки и ей пришлось в экстренном порядке обратиться за медицинской помощью.

Роды благополучно прошли в туалете возле выхода на посадку, в них принимали участие сотрудники управления авиации и пожарные округа Майами-Дейд. Новоиспеченная мать решила назвать дочь Мией в честь Международного аэропорта Майами (в английском языке слова Mia и Miami имеют схожее звучание).

«Добро пожаловать в этот мир, малышка Миа!» — прокомментировала событие мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава (Daniella Levine Cava).