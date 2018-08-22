Туристов из Москвы эвакуировали с острова в Карелии

Сотрудники поисково-спасательной службы эвакуировали туристов из Москвы с острова в Онежском озере в Карелии.

Как рассказали "Столице на Онего" в республиканской поисково-спасательной службе, четверо туристов несколько дней находились на Ивановских островах и из-за сильной волны не могли доплыть до Петрозаводска. Запасы еды у них закончились, они запросили помощь спасателей.

"Всех эвакуировали. С людьми все хорошо", - рассказали спасатели.

Напомним, что в среду синоптики прогнозируют ветер в акватории крупных озер до 24 м/с.