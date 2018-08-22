Туристов из Москвы эвакуировали с острова в Карелии

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Сотрудники поисково-спасательной службы эвакуировали туристов из Москвы с острова в Онежском озере в Карелии.
Как рассказали "Столице на Онего" в республиканской поисково-спасательной службе, четверо туристов несколько дней находились на Ивановских островах и из-за сильной волны не могли доплыть до Петрозаводска. Запасы еды у них закончились, они запросили помощь спасателей.
"Всех эвакуировали. С людьми все хорошо", - рассказали спасатели.
Напомним, что в среду синоптики прогнозируют ветер в акватории крупных озер до 24 м/с.
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