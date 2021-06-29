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Туристов не пустят в отели Карелии без документа о вакцинации

Новости. Общество
11:00, 30 Июня 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

Постояльцев отелей в Карелии с 15 июля обяжут предъявлять документы о вакцинации или справки с отрицательным тестом.

Глава Карелии подписал распоряжение, в котором указаны необходимые шаги для исполнения требований Роспотребнадзора о проведении профилактических прививок против коронавируса отдельным категориям граждан.

Речь идет, прежде всего, о работниках сферы услуг, торговли, культуры, ЖКХ, транспорта и других. 60% сотрудников таких предприятий и организаций до 27 июля должны быть привиты первым компонентом вакцины, вторым – до 27 августа.

Текст постановления Главного санитарного врача республики с полным перечнем опубликован здесь: http://10.rospotrebnadzor.ru/news/novosti/postanovlen.

Для контроля за исполнением этого постановления приняты следующие решения:

- Предложена форма отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей, которую необходимо будет заполнять и предоставлять в Минздрав республики для дальнейшей проверки с использованием государственных информационных систем.

- Минздрав обязан определить потребность в вакцине, оснащении прививочных пунктов и медработниках.

- Постояльцы гостиниц, отелей, хостелов, турбаз с 15 июля при заселении должны будут предъявить документ о вакцинации или справку об отрицательном анализе на коронавирус, полученную не ранее чем за 72 часа до прибытия.

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Комментарии

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бюджет
2021-06-30 11:34:56
И то правильно. У них Крым есть.
Вася
2021-06-30 11:08:43
На какие шиши ехать? Грошев нема.
Гость
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