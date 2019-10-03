Туристы спасли серферов от белой акулы (ВИДЕО)

В сети появилось видео, на котором запечатлено, как два человека купаются в опасной близости от белой акулы.

Как пишет "Лента.ру" со ссылкой на газету Express, серферам удалось выбраться целыми и невредимыми.

Встреча серферов с хищником произошла у побережья штата Массачусетс, США.

Туристы, отдыхавшие на пляже, увидели акулий плавник и предупредили пловцов о подстерегавшей их опасности. Мужчине и женщине удалось выбраться из воды на берег прежде, чем хищник атаковал их.