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Туристы стали чаще интересоваться деревянным зодчеством

Новости. Общество
16:40, 15 Сентября 2022
фото: © shutterstock

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Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО «Кижи» показал максимальный рост посещаемости среди других достопримечательностей региона.

За лето 2022 года туристический поток в музей-заповедник вырос в два раза относительного прошлого года. Аналитики компании отмечают, что такая динамика связана с возросшей популярностью внутреннего туризма из-за ограничений в международных поездках. Сами же жители Карелии в этот отпускной сезон выбирали для отдыха поездки к морю, музейные экскурсии в Москву и Санкт-Петербург, а также природные заповедники Мурманска и Архангельска.

Республика Карелия в 2022 приняла на 10% больше гостей со всех уголков России, чем годом ранее. Самое большое количество визитеров прибыло из Северной столицы, Московского и Нижегородского регионов. Реже стали приезжать из Республики Тывы, Алтая и Магаданской области.  Особый интерес у путешественников вызвал музей «Кижи» — с июня по август остров принял в два раза больше туристов, чем в 2021 году.  Чаще других полюбоваться деревянным зодчеством приезжали жители Санкт-Петербурга. Такие выводы сделали специалисты компании на основе обезличенных данных Big Data в своей сети. 

«Из года в год спрос на внутренний туризм показывает хороший рост. Наша задача — предоставить клиентам компании в путешествиях по Карелии качественные услуги связи. Для этого мы строим новую или модернизируем существующую инфраструктуру в местах наибольшей пользовательской нагрузки. Этим летом усилили объектами связи популярные туристические локации — водопад Кивач и судовой ход в музей-заповедник „Кижи“. Это позволило расширить покрытие сети и улучшить скорости мобильного интернета не только для туристов, но и для жителей близлежащих населенных пунктов, некоторые из которых впервые получили доступ к LTE от МегаФона», — говорит Роман Куликов, директор МегаФона в Республике Карелии.

Максимальное количество зарубежных туристов Карелия приняла в июле и на 61% больше, в сравнении год к году. Среди лидеров — Швеция, Финляндия и Эстония. Самый активный рост турпотока — в 2 раза — показали гости из Белоруссии и Турции. Посмотреть на природные красоты и архитектурные достопримечательности приехали путешественники из 75 стран мира и 83 регионов России.

Число карелов, отдохнувших этим летом в России, но за пределами домашнего региона, увеличилось на 6% относительно 2021 года. Жители республики выбирали для отдыха российские направления в 6 раз чаще, чем зарубежные. За три летних месяца туристический трафик на побережья Черного, Азовского и Каспийского морей вырос всего на 5%, а вот в природные заповедники Мурманска и Архангельска на 38%.

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