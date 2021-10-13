Туристы выбирают город в Приладожье Карелии для отдыха в ноябре

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил, куда едут россияне отдохнуть в ноябре.

Лахденпохья вновь вошла в топ-10 популярных направления для отдыха осенью. Город в Приладожье Карелии занял последнюю строчку в рейтинге, составленном отдыха Tvil.ru. При этом он оказался самым дорогим.

Лахденпохья уступила Ялте, Санкт-Петербургу, Сочи, Казани, Кисловодску, Калининграду, Москве, Ростову-на-Дону и Екатеринбургу.

По статистике Tvil.ru, туристы бронируют отдых в ноябре от 2 до 8 ночей и тратят на проживание от 1,6 до 4,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле отдохнуть в Калининграде, дороже – в Лахденпохье. Для сравнения отдых в Ялте в среднем обойдется в 2304 рублей за ночь, в Санкт-Петербурге – в 2886 рублей, а в Сочи - 2179 рублей.

Ранее сообщалось, отцы с детьми предпочитают отдыхать осенью в Приладожье Карелии.