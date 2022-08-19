Туристы завалили мусором острова Ладожских шхер в Карелии (ФОТО)

Представители национального парка «Ладожские шхеры» собрали более двадцати мешков отходов, оставленных отдыхающими.

Представители нацпарка «Ладожские шхеры» заявляют, что туристы бросают мусор на островах. Отходы копятся и достигают значительных объемов.

«К сожалению, не все туристы соблюдают главный принцип обращения с отходами на особо охраняемых природных территориях: „Принес — забери с собой!“», — говорится в сообщении паблика нацпарка.

Сотрудники нацпарка «Ладожские шхеры» перед окончанием туристического сезона инспектируют острова на предмет их загрязнения.

«В ходе проведения экологической акции по уборке территории только лишь с двух островов собрано более двадцати 70-литровых мешков мусора», — сообщили в нацпарке «Ладожские шхеры».

Ранее сообщалось, что свалка мусора была обнаружена в районе Гирвасского аэродрома.