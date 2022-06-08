«Ты же не кролик, а заяц!»: прикормленные зайцы свободно гуляют по острову Кижи в Карелии (ВИДЕО)

На острове Кижи зайцы стали выходить к Преображенской церкви, не боясь людей.
Читатели «Столицы на Онего» прислали видео с зайцами, которые стали полноправными жителями острова Кижи. Они свободно гуляют, как по деревне, но и по территории музея-заповедника. «Косые» уже почти не боятся людей.
«Ты же не кролик, а заяц! Не боимся мы уже никого, да, зайчик», — комментирует видео один из сотрудников музея, встретивший зверька рядом с погостом.
Ранее сообщалось, у аэродрома в Карелии бродит медведица с медвежонком.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание