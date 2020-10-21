У мужчины в Карелии украли рога

У мужчины в Медвежьегорском районе украли бензогенератор, газовый баллон и рога лося, сообщили в МВД по Карелии.

В полицию Медвежьегорского района поступило заявление о краже от 31-летнего жителя района. Мужчина указал, что из принадлежащего ему деревенского дома похищены бензогенератор, газовый баллон и рога лося.



Оперативники выяснили, что неизвестный проник внутрь, сорвав пробой замка. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый – 21-летний житель одного из сел района. По его словам, он сбыл похищенное имущество, а полученные деньги потратил на собственные нужды.



Возбуждено уголовное дело.