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У мужчины в Карелии украли рога

Новости. Происшествия
11:35, 22 Октября 2020
фото: © freepik.com
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У мужчины в Медвежьегорском районе украли бензогенератор, газовый баллон и рога лося, сообщили в МВД по Карелии.

В полицию Медвежьегорского района поступило заявление о краже от 31-летнего жителя района. Мужчина указал, что из принадлежащего ему деревенского дома похищены бензогенератор, газовый баллон и рога лося.

Оперативники выяснили, что неизвестный проник внутрь, сорвав пробой замка. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый – 21-летний житель одного из сел района. По его словам, он сбыл похищенное имущество, а полученные деньги потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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кир
2020-10-22 11:43:28
Ведь не наставил рога. :)
Off
2020-10-22 11:54:33
кир, так это был ты?
кир
2020-10-22 12:10:27
Off, прими таблетку суетливый.
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