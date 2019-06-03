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Новости. Общество
12:15, 03 Июня 2019
фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

У пенсионеров в Карелии может появиться возможность бесплатно ездить к месту отдыха на машине

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Депутаты КПРФ в Госдуме предложили предоставлять компенсацию на транспорт для пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера.

Предоставлять компенсацию предложили пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, в случае их проезда к месту отдыха на личном транспорте. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму, сообщила "Парламентская газета".

Авторы инициативы – председатель Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Крайнего Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов, а также депутаты Госдумы Владимир Поздняков и Алексей Корниенко.

Законопроектом предлагается предоставить пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и страховых пенсий по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, право на получение один раз в 2 года компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно в пределах территории Российской Федерации любым видом транспорта (за исключением такси), в том числе личным.

Для работающих граждан в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в 2014 году подобная норма была введена.

В связи с этим проект закона предлагает устранить «дискриминационное несоответствие между правами работающих граждан и неработающих пенсионеров в рамках одного закона, поскольку все они проживают в регионах с неблагоприятными природно-климатическими условиями».

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Комментарии

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Беня
2019-06-03 12:58:45
Да! Забыл.... "дискриминационное несоответствие" в два счета решается элиминацией избыточных прав работающих граждан. Таки боюсь шо так и будет - полном соответствии с цитатой из русского классика :)
Беня
2019-06-03 12:53:10
Тут или сам прикажешь жить долго или крайний север прикажет жить долгого. И то если примут.В общем как сказал классик:
"Жаль только — жить в эту пору прекрасную
Уж не придется — ни мне, ни тебе" :)
карел
2019-06-03 12:21:09
КПРФ предложила , а Едросы типа приняли , т.е. отклонили . Так и живём .
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