У пенсионеров в Карелии может появиться возможность бесплатно ездить к месту отдыха на машине

Депутаты КПРФ в Госдуме предложили предоставлять компенсацию на транспорт для пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера.

Предоставлять компенсацию предложили пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, в случае их проезда к месту отдыха на личном транспорте. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму, сообщила "Парламентская газета".

Авторы инициативы – председатель Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Крайнего Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов, а также депутаты Госдумы Владимир Поздняков и Алексей Корниенко.

Законопроектом предлагается предоставить пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и страховых пенсий по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, право на получение один раз в 2 года компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно в пределах территории Российской Федерации любым видом транспорта (за исключением такси), в том числе личным.

Для работающих граждан в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в 2014 году подобная норма была введена.

В связи с этим проект закона предлагает устранить «дискриминационное несоответствие между правами работающих граждан и неработающих пенсионеров в рамках одного закона, поскольку все они проживают в регионах с неблагоприятными природно-климатическими условиями».