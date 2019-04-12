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Новости. Криминал
07:15, 12 Апреля 2019
фото: pixabay.com

У петрозаводчанина в баре вытащили из куртки кошелек и украли крупную сумму

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Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска раскрыли кражу в одном из городских баров.

Как сообщили в МВД Карелии, 23-летний житель карельской столицы проводил время в одном из увеселительных заведений города. Молодой человек лишь на утро обнаружил пропажу денежных средств и обратился в дежурную часть полиции.

Оказалось, что, придя в бар, петрозаводчанин, оставил куртку на вешалке. В кармане у него находился кошелек с крупной суммой денег. За одним из соседних столов отдыхала компания. В какой-то момент участник этой компании перепутал верхнюю одежду, и, в очередной раз выйдя на улицу, обнаружил, что надел чужую куртку. Прощупав карманы, он наткнулся на кошелек. Проверив его содержимое, обрадовался: в кошельке было 12 тысяч рублей. Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, юноша убрал деньги себе в карман, а куртку повесил на место.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого: 20-летнего петрозаводчанина. Он раскаялся в содеянном и вернул потерпевшему похищенные средства.

Подозреваемому инкриминируется тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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