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У пляжа в Лососинном вводятся ограничения на парковку автомобилей

Новости. Общество
09:45, 17 Июля 2022
фото: Столица на Онего

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Отдыхающих предупредили, что в связи с ремонтом участка дороги от поворота в сторону Машезеро будут вводиться ограничения на парковку автомобилей до конца пляжа.

«Обращаем ваше внимание, что с 16 июля на участке дороги от поворота в сторону Машезеро (от дороги на Петрозаводск) будут вводиться ограничения на парковку автомобилей в связи с производством дорожных работ на этом участке дороги (участок до конца пляжа)», - сообщается в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Водителям и отдыхающим рекомендуют заранее планировать свой маршрут и обращать внимание на временные дорожные знаки.

«Дорожные работы планируется проводить преимущественно в ночное время для минимизации неудобства и безопасности движения. Ремонт данного участка предположительно займет одну неделю», - уточняется в паблике.

Ранее сообщалось, что любителям искупаться в Лососинном больше не придется стоять долго в «пробке».

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