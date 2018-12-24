У Ратаковски на пляже вывалилась грудь

Модель выбрала настолько маленький купальник, что он в какой-то момент оказался не в состоянии прикрыть грудь.

27-летняя американка отправилась принимать солнечные ванны в более чем откровенном черном бикини. Тонкие полоски ткани едва прикрывали грудь девушки. Нижняя часть бикини выглядела не менее вызывающе, пишет Life.

Когда девушка отправилась с подругой за напитками, верх бикини съехал с ее груди, оголив пикантную зону. Но она, похоже, никак не отреагировала на происходящее и невозмутимо ждала свой заказ. Модель и сама периодически выкладывает фото топлес, поэтому для неё, вероятно, это стало обычным делом.