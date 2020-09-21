У торгового центра в Петрозаводске вновь можно будет сделать прививку от гриппа

С 24 сентября вакцинироваться от гриппа можно будет сразу в двух микрорайонах города, сообщили в Центре общественного здоровья Карелии.

В этот день по-прежнему будет работать мобильный прививочный комплекс у гипермаркета "Лента" на пр. Комсомольском, 27 (здесь медицинские специалисты поликлиники № 4 делают прививки с 21 по 27 сентября включительно), и начнет свою работу комплекс у торгового центра "Главный" на ул. Мелентьевой, 28 (здесь специалисты поликлиники № 3 ждут всех, кто желает обезопасить себя от гриппа, с 24 по 28 сентября включительно).



Время работы прививочных комплексов с 12.00до 18.00. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.



Напомним, количество мобильных прививочных пунктов в Петрозаводске увеличат до пяти