У жителей Карелии еще есть возможность выбрать лучший проект по программе "Народный бюджет"

Жители 12 районов республики могут отдать свои голоса за лучший проект по программе "Народный бюджет" до конца сегодняшнего дня.

Сегодня, 1 июля, последний день, когда жители 12 районов могут проголосовать за лучшие проекты программы "Народный бюджет".

Напомним, программа стартовала в начале 2020 года и включает в себя финансирование тех объектов, которые выберут сами жители республики. На ее реализацию выделено 180 миллионов рублей.

Так, в Олонце жители предлагают сделать капитальный ремонт дорог по улицам Звездиной, Чкалова, Егорова и Мичурина, провести комплексное благоустройство территории городского парка улице 30-летия Победы, а также построить детскую спортивно-игровую площадку на пустыре по улице Школьная. В Пудоже жители хотели бы по программе "Народный бюджет" отремонтировать мемориальный комплекс на площади Воинской Славы, провести благоустройство парка "Летний сад".

По словам заместителя министра национальной и региональной политики Карелии Григория Фандеева, самыми активными по голосованию по выбору лучших проектов программы "Народный бюджет" сегодня - Пудожский, Беломорский, Медвежьегорский и Суоярвский районы.

"Голосование по проектам "Народного бюджета" в районах Карелии проходит сегодня совместно с голосованием по внесению изменений в Конституцию. Оно закончится в 8 часов вечера. У жителей республики еще есть возможность выбрать лучший проект благоустройства. Не упустите шанс принять участие в жизни своего района!" - отметил Григорий Фандеев.