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У жителей Карелии еще есть возможность выбрать лучший проект по программе "Народный бюджет"

Новости. Общество
13:59, 01 Июля 2020
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Жители 12 районов республики могут отдать свои голоса за лучший проект по программе "Народный бюджет" до конца сегодняшнего дня.

Сегодня, 1 июля, последний день, когда жители 12 районов могут проголосовать за лучшие проекты программы "Народный бюджет".

Напомним, программа стартовала в начале 2020 года и включает в себя финансирование тех объектов, которые выберут сами жители республики. На ее реализацию выделено 180 миллионов рублей.

Так, в Олонце жители предлагают сделать капитальный ремонт дорог по улицам Звездиной, Чкалова, Егорова и Мичурина, провести комплексное благоустройство территории городского парка улице 30-летия Победы, а также построить детскую спортивно-игровую площадку на пустыре по улице Школьная. В Пудоже жители хотели бы по программе "Народный бюджет" отремонтировать мемориальный комплекс на площади Воинской Славы, провести благоустройство парка "Летний сад".

По словам заместителя министра национальной и региональной политики Карелии Григория Фандеева, самыми активными по голосованию по выбору лучших проектов программы "Народный бюджет" сегодня - Пудожский, Беломорский, Медвежьегорский и Суоярвский районы.

"Голосование по проектам "Народного бюджета" в районах Карелии проходит сегодня совместно с голосованием по внесению изменений в Конституцию. Оно закончится в 8 часов вечера. У жителей республики еще есть возможность выбрать лучший проект благоустройства. Не упустите шанс принять участие в жизни своего района!" - отметил Григорий Фандеев.

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