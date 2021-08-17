У жителя Карелии украли 40 литров черники

Укравший чернику мужчина обменял ее на алкоголь.

В полицию Пряжинского района поступило заявление о краже от 46-летнего петрозаводчанина, сообщили в МВД Карелии. Мужчина собирал ягоды неподалеку от дачного участка, оставил их в доме для хранения, а когда вернулся обратно, обнаружил пропажу.

Вор проник в дом и похитил почти сорок литров недавно собранной черники. Оперативники выяснили, что к происшествию причастен 40-летний местный житель. По версии следствия, мужчина видел, что дачник возвращался из леса, потом воспользовался отсутствием владельца и сбыл часть похищенных ягод за несколько бутылок крепкого алкоголя односельчанам.

Половина нереализованных ягод была изъята. Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.