Заглохший автомобиль толкнул жителя Карелии на преступление

В полицию Прионежского района обратилась женщина с заявлением о краже бензина и аккумулятора, сообщили в МВД Карелии.

Заявительница рассказала, что ночью из её отечественного автомобиля, припаркованного во дворе дачного участка, был похищен аккумулятор и 20 литров бензина. Женщина обнаружила пропажу утром, когда собиралась ехать на работу.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, 23-летнего владельца дачного дома в том же пункте. Ночью он катался по кооперативу на машине, но авто заглохло, так как закончился бензин.

По версии следствия, подозреваемый сходил к себе домой за шлангом и канистрой, слил бензин с машины соседки, а после этого похитил аккумулятор. Впоследствии он сбыл АКБ за тысячу рублей.

На мужчину завели уголовное дело.