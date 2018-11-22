Заглохший автомобиль толкнул жителя Карелии на преступление

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В полицию Прионежского района обратилась женщина с заявлением о краже бензина и аккумулятора, сообщили в МВД Карелии.
Заявительница рассказала, что ночью из её отечественного автомобиля, припаркованного во дворе дачного участка, был похищен аккумулятор и 20 литров бензина. Женщина обнаружила пропажу утром, когда собиралась ехать на работу.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого, 23-летнего владельца дачного дома в том же пункте. Ночью он катался по кооперативу на машине, но авто заглохло, так как закончился бензин.
По версии следствия, подозреваемый сходил к себе домой за шлангом и канистрой, слил бензин с машины соседки, а после этого похитил аккумулятор. Впоследствии он сбыл АКБ за тысячу рублей.
На мужчину завели уголовное дело.
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