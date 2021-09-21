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У злостных должников за воду отключают канализацию — на очереди более 200 абонентов.

Новости. Общество
16:30, 24 Сентября 2021
фото: © РКС

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Петрозаводчане должны за услуги водоснабжения и водоотведения более 200 миллионов рублей.

АО «ПКС-Водоканал» ведет работу по взысканию задолженности в судебном порядке. Самая распространённая мера воздействия – арест имущества и блокировка банковских карт. Информация о задолженности отражается в кредитной истории злостного неплательщика.

Должникам высылают предупреждения об ограничении услуги, и если после этого оплаты не последует, то на сети канализации неплательщика ставят заглушку. Это крайняя, но действенная мера. Например, на следующей неделе, с 27 сентября по 1 октября, заглушки планируется установить 15 должникам в разных районах города. На очереди еще 259 абонентов. Чтобы восстановить водоотведение в квартире, должнику необходимо будет полностью погасить долг и оплатить услуги по установке и демонтажу заглушки в размере трех тысяч рублей.

Завершается дачный сезон, если по каким-то причинам за летний период вы накопили долги, пожалуйста, оплатите их в ближайшее время. Не забывайте сверять показания счетчика и передавать их обслуживающим организациям в положенный срок – не позже 25-го числа каждого месяца. От этого зависит не только ваш личный комфорт. Оплата счетов за коммунальные услуги – это ответственность перед всеми жителями города. Если бы каждый должник погасил свой долг, то на 200 миллионов рублей можно было бы проложить километры новых сетей.

Если вы попали в трудную жизненную ситуацию, обратитесь в АО «ПКС-Водоканал: можно заключить договор о рассрочке платежа, пени в этом случае начисляться не будут.

Узнать, есть ли у вас задолженность, и передать показания индивидуальных приборов учета можно по телефону колл-центра 56-04-31 или в личном кабинете на официальном сайте АО «ПКС-Водоканал» http://pks-vodokanal.ru/.

Оплатить счета клиенты могут дистанционно, с помощью мобильного приложения Сбербанк-Онлайн или через официальный сайт ООО «КРЦ» https://www.крц10.рф/.

Другие способы оплаты счетов:

  • В офисах, терминалах и банкоматах Карельского отделения № 8628 ПАО СБЕРБАНК
  • В офисах, терминалах и банкоматах прочих банков
  • В отделениях АО «Почта России»
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