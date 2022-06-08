Убийство произошло на рыбалке в Карелии

В Медвежьегорском районе пьянка на рыбалке закончилась убийством.

Как сообщается на сайте Медвежьегорского районного суда, в ночь с 15 на 16 мая 2021 года в доме рыбака на острове Сондальский в Сегозере произошло убийство.

Несмотря на то, что рыбак отрицает свою вину, суд все же признал его виновным.

Суд исследовал доказательства, свидетельствующие о том, что рыбак умышленно и с достаточной силой нанес не менее девяти ударов ножом своему товарищу, в том числе, в жизненно важные области – грудь и живот.

Умысел подсудимого доказан, по мнению суда, выбором орудия преступления – ножа со значительным размером клинка, а также тем, что рыбак несколько раз ударил товарища.

В качестве мотива преступления суд признал ссору между мужчинами в ходе распития спиртных напитков на рыбалке и возникшую после этого неприязнь подсудимого к потерпевшему на почве личных отношений.

«С учетом характера и степени общественной опасности преступления, данных о личности подсудимого, наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд назначил осужденному наказание в виде в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - сообщается на сайте районной судебной инстанции.

Также частично были удовлетворены иски супруги убитого, оставшейся с двумя дочерями. Ей в качестве компенсации за моральный вред осужденный должен выплатить 2,4 млн рублей .