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Убийство произошло в исправительном центре №1 в Карелии

Новости. Криминал
12:17, 02 Марта 2022
фото: © Ирина Меркова / «Столица на Онего»

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Труп заключенного обнаружен на территории исправительного центра №1 в Сегеже.

Как стало известно «Столице на Онего», 10 января на территории исправительного центра № 1 УФСИН Карелии в Сегеже был обнаружен труп заключенного. Предположительно, смерть наступила от удара ножом в грудь, тело обнаружил сосед по комнате.

На сегодняшний день по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «убийство».

Как подтвердили в Следкоме Карелии, дело передано в следственный отдел по городу Сегежа. Проводится расследование.

Отметим, что в исправительных центрах отбывают наказание лица, осужденные за совершение преступления небольшой или средней тяжести, либо за совершение тяжкого преступления впервые на срок от двух месяцев до пяти лет.

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Комментарии

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Leopol'd
2022-03-02 12:50:22
Видеозаписи традиционно утрачены? Или как с начальником колонии было, "эксперт не может утверждать, что на видео именно обвиняемый избивает человека"!
кир
2022-03-02 13:41:20
Leo, не твой профиль. Работать, когда станешь?
экcперд
2022-03-02 12:42:12
Вот вам и снежные скульптуры с турнирами по шахматам.
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