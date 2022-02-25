Убийство произошло в исправительном центре №1 в Карелии

Труп заключенного обнаружен на территории исправительного центра №1 в Сегеже.

Как стало известно «Столице на Онего», 10 января на территории исправительного центра № 1 УФСИН Карелии в Сегеже был обнаружен труп заключенного. Предположительно, смерть наступила от удара ножом в грудь, тело обнаружил сосед по комнате.

На сегодняшний день по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «убийство».

Как подтвердили в Следкоме Карелии, дело передано в следственный отдел по городу Сегежа. Проводится расследование.

Отметим, что в исправительных центрах отбывают наказание лица, осужденные за совершение преступления небольшой или средней тяжести, либо за совершение тяжкого преступления впервые на срок от двух месяцев до пяти лет.