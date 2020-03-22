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Убийство в полицейской машине: "Почему-то моему сыну надели наручники, а другому задержанному не надели"

Новости. Криминал
14:31, 22 Марта 2020
фото: © МВД России
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Узнали подробности убийства задержанного в полицейской машине в Петрозаводске.

В Петрозаводске 28 февраля произошло убийство в полицейской машине. Жертвой преступления стал 23-летний житель Соломенного Михаил. По версии следствия, смертельное ножевое ранение ему нанес задержанный мужчина, с которым Михаил оказался в одном спецотсеке патрульной машины.

По информации Следкома, обвиняемому в убийстве мужчине 46 лет; в момент нападения он был нетрезв. На данный момент он заключен под стражу. Если убийство будет доказано, по решению суда предполагаемому преступнику грозит до 15 лет лишения свободы. В полиции ведется служебная проверка. Следком Карелии также занят выяснением всех обстоятельств случившегося.

Родственники погибшего молодого человека считают, что вина в гибели мужчины лежит на сотрудниках МВД, не обеспечивших безопасность при перевозке задержанных.

Мы поговорили с родными Михаила.

Что же произошло? Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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Беня
2020-03-22 19:28:42
А как граждане правоохранители ножичек пропустили? Задержанных же шмонать полагается, или не?
sergo
2020-03-22 16:41:31
Если бы сын, как добропорядочный гражданин, заплатил бы за такси, то ни каких проблем бы не было.
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