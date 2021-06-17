Убийца, оставивший кровавый след в поселке Карелии, отправился в колонию

Зарезавший в поселке Суоеки свою сожительницу мужчина попал за решетку на 13 лет, сообщили в Следкоме республики.

Собранные следственным комитетом Петрозаводска доказательства суд посчитал достаточными для вынесения приговора.

Ранее судимый за убийство 59-летний мужчина был признан виновным в убийстве. В ходе следствия он был заключен под стражу. В итоге суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Напомним, в декабре 2020 года 59-летний житель поселка Суоеки в ходе ссоры зарезал свою сожительницу. Позже он попытался избавиться от тела, погрузив труп на санки и направившись с ними к реке, но следы крови на снегу выдали его. Рецидивист был арестован.