Убийцу подростка в Петрозаводске нашли через 16 лет в колонии (18+)

В Петрозаводске перед судом предстанет местный житель по обвинению в убийстве несовершеннолетнего, совершенном в 2005 году, когда сам был 14-летним ребенком, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, в июле 2005 года двое несовершеннолетних 14 и 17 лет, находясь в лесу вблизи Комсомольского проспекта в Петрозаводске, употребляли спиртные напитки. В ходе совместного распития спиртного между ними возникла ссора, которая переросла в драку. При этом обвиняемый, которому на момент совершения преступления было 14 лет, имея при себе нож, нанес товарищу четыре удара в область жизненно важных органов, причинив ему травмы, не совестимые с жизнью, от которых потерпевший скончался на месте происшествия. Далее обвиняемый спрятал тело под ветками деревьев и скрылся с места происшествия.

По факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего следственными органами в 2005 году было возбуждено уголовное дело, его расследование поручено группе следователей. Несмотря на то, что долгое время преступление раскрыть не удавалось, работа следователей продолжалась. В итоге в 2021 году стало известно, что к совершению убийства может быть причастен 30-летний мужчина, отбывающий наказание в исправительной колонии за совершение другого тяжкого преступления.

Благодаря грамотно выбранной тактике следствия, установлению с подследственным психологического контакта следователями следственного отдела Петрозаводска детально установлены обстоятельства совершенного преступления. После проведения большого объема следственных действий по раскрытию указанного преступления удалось достоверно установить причастность обвиняемого к убийству, совершенному в 2005 году.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину в совершении преступления, во время проведения проверки показаний обвиняемого на месте преступления, он с точностью указал место убийства и где спрятал труп.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.