Убитого в Петрозаводске украинского таксиста похоронят в Карелии

В пятницу состоятся похороны таксиста Алексея, которого на Южной промзоне зарезали пассажиры.

Об этом сообщается на сообществе "ВКонтакте" "ДТП Петрозаводска и Карелии".

"Похороны Алексея В. состоятся 29 июня. Желающие проститься с Алексеем и проводить его в последний путь, могут приехать с 11.00 до 12.00 на Вольную, 4 (1 зал). Захоронение пройдет на городском кладбище в Вилге", - говорится в сообщении.

Ранее в сети появилась информация, что в Петрозаводске собирают деньги на помощь семье убитого таксиста, который, как выяснилось был родом из Украины, прямых родственников в Карелии у него нет.

Напомним, трагедия произошла около 05.00 в воскресенье 17 июня. Тогда к сторожу частной пилорамы на проходной Южной промзоны обратился тяжело раненный таксист Алексей В. Он успел сообщить, что двое неизвестных мужчин вначале отказались оплатить проезд, затем ударили его ножом в живот. После чего похитили его мобильный телефон и скрылись. Таксист смог доползти до проходной лесопилки. Сторож вызвал полицию и скорую, в автомобиле которой мужчина скончался от большой потери крови.

Оба подозреваемых были задержаны в течение суток, а позже арестованы Петрозаводским городским судом.