Учащиеся школ-интернатов Карелии смогут вернуться к учебе после каникул только по предъявлению справки

Глава Карелии Артур Парфенчиков установил новые требования к контролю за эпидемиологической обстановкой в школах-интернатах после завершения осенних каникул.

Как пояснили в Оперштабе по коронавирусу, новые требования внесены в распоряжение главы Карелии от 12 марта 2020 года №127-р.



Министерству здравоохранения и министерству образования Карелии поручено организовать получение учениками, которые придут в школы-интернаты после каникул, справок о том, что у них не было контакта с больными инфекционными заболеваниями. Допуск детей в школы-интернаты будет возможен только при предъявлении таких справок. Все сотрудники школ-интернатов должны иметь возможность сдать ПЦР-тест на коронавирус (если они в период осенних каникул находились в отпуске).



Министерство образования должно проконтролировать, чтобы сотрудники школ-интернатов, которые на период каникул выходили в отпуск, предоставили справки об отрицательном результате ПЦР-теста, полученном не ранее чем за 3 дня до начала рабочего времени.



В течение двух недель после каникул необходимо мониторить санитарно-эпидемиологическую ситуацию в семьях учеников. Эту работу также поручено организовать министерству образования. Родителей необходимо проинформировать, что дети перед началом обучения должны получить справки об отсутствии контактов с больными инфекционными заболеваниями, а также о том, что в школы-интернаты не будут допущены лица с признаками ОРВИ или лица, в семьях которых есть заболевшие. Для получения справки необходимо обратиться в медицинскую организацию по месту жительства.



Вместе с муниципальными властями министерство образования должно также организовать разъяснительную работу с родителями, детьми и педагогами во всех школах районов и городских округов о том, что во время каникул необходимо соблюдать масочный режим, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать социальное дистанцирование и избегать мест массового скопления людей.

Также всем участникам образовательного процесса – родителям с детьми, педагогам – рекомендуется на каникулах воздержаться от туристических и личных поездок за пределы места постоянного проживания.

Напомним, что в Карелии работают 6 школ-интернатов: Карельский кадетский корпус имени Александра Невского, Специализированная школа искусств, школа–интернат №18, школа–интернат №21, школа–интернат № 23 и школа–интернат № 24.

Ранее глава Карелии ввел новые ограничения из-за осложнившейся ситуации с COVID-19 в республике.