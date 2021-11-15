Участие в спецоперации обошлось семейной паре из Карелии в миллион рублей

Семейную пару из Кондопоги злоумышленники обманули на 1,2 млн рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Кондопожского района возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Злоумышленники смогли обмануть семейную пару, убедив супругов оформить кредиты и перевести все заемные средства на неизвестные счета.

Сотрудникам полиции кондопожанка рассказала, что на протяжении нескольких дней ей и супругу на мобильные поступали звонки от неизвестных лиц, которые представлялись работниками банков и сотрудниками правоохранительных органов.

Они убеждали пенсионеров, что их личные данные скомпрометированы и банковские карты оказались под угрозой несанкционированных списаний средств. Мошенники якобы смогли подать несколько кредитных заявок от их имени. Для того чтобы отменить кредитные операции следовало исполнять указания, полученные по телефону, при этом не обращаться за консультацией в отделения банка.

Псевдоспециалисты убедили чету пенсионеров, что те участвуют в специальной операции по изобличению недобросовестных менеджеров кредитных учреждений. После этого женщина в нескольких офисах различных банков оформила кредитные обязательства на сумму 380 тысяч рублей, а мужчина – 880 тысяч рублей. Деньги супруги обналичили, после чего в течение недели переводили их на номера электронных кошельков, банковских карт и телефонов неизвестных им лиц.

Во время очередного звонка от псевдоменеджера банка, который попытался убедить пенсионеров заключить еще один кредитный договор, они заподозрили, что стали жертвами мошенников. В полиции их опасения подтвердились.

Полиция Карелии просит всех жителей Карелии проявлять бдительность в общении с незнакомцами! Если вас по телефону пытаются убедить перевести средства на какие-либо счета, оформить кредитные обязательства, сообщить персональные данные банковских карт, пароли из сообщений банка, прекратите разговор. Внимательно и критично относитесь к полученной информации и проверяйте ее в официальных учреждениях. Помните, мошенник может представиться любым именем и назвать любую должность, чтобы убедить вас действовать в его финансовых интересах!