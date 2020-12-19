Участник застолья в Карелии накупил алкоголя по краденой карте на 4 тыс. рублей

Сотрудники полиции в Сегеже раскрыли кражу, жертва которой после застолья лишился ценных вещей и денег на банковской карте.

Об этом сообщили в МВД Карелии.

Заявление поступило от 49-летнего жителя города. Он указал, что у него были похищены часы, мобильный телефон, серебряная цепочка и банковские карты. В дальнейшем кто-то расплатился по карте заявителя в одном из магазинов, совершив покупку спиртного на 4 тыс. рублей.

Оперативники выяснили, что накануне потерпевший выпивал с малознакомым мужчиной.

"В ходе распития он утратил контроль над своими действиями, а его новый приятель совершил хищение", - пояснили в МВД.

Личность подозреваемого была установлена, им оказался 45-летний ранее судимый житель Сегежи. Он признался, что похищенное имущество сбыл, а деньги потратил на спиртное.

Возбуждено уголовное дело.