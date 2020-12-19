890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Стали известны самые необычные названия деревень и сел в России 1
19.12.2020 20:40
Число случаев заболевания COVID-19 в Карелии выросло при увеличении количества тестов
Сегодня 10:19
Поезд с Дедом Морозом приедет в новогоднюю ночь из Петербурга в Петрозаводск 3
19.12.2020 16:33
Промышленную зону Петрозаводска превратят в зону общественной и жилой застройки 7
19.12.2020 17:30
Глава Роспотребнадзора назвала сроки завершения пандемии коронавируса в России 3
19.12.2020 19:40
Автомобиль выехал на "встречку" и совершил лобовой таран в Петрозаводске (ВИДЕО)
Новое
Сегодня 14:29
Правительство Карелии сообщило, кто первым добровольно согласился привиться от коронавируса 12
Сегодня 09:41

Участник застолья в Карелии накупил алкоголя по краденой карте на 4 тыс. рублей

Новости. Криминал
12:45, 20 Декабря 2020
фото: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Загрузка...

Сотрудники полиции в Сегеже раскрыли кражу, жертва которой после застолья лишился ценных вещей и денег на банковской карте.

Об этом сообщили в МВД Карелии.

Заявление поступило от 49-летнего жителя города. Он указал, что у него были похищены часы, мобильный телефон, серебряная цепочка и банковские карты. В дальнейшем кто-то расплатился по карте заявителя в одном из магазинов, совершив покупку спиртного на 4 тыс. рублей.

Оперативники выяснили, что накануне потерпевший выпивал с малознакомым мужчиной.

"В ходе распития он утратил контроль над своими действиями, а его новый приятель совершил хищение", - пояснили в МВД.

Личность подозреваемого была установлена, им оказался 45-летний ранее судимый житель Сегежи. Он признался, что похищенное имущество сбыл, а деньги потратил на спиртное.

Возбуждено уголовное дело.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.12.2020, 16:33
Трактор насмерть задавил ребенка в Карелии (ВИДЕО)
16.12.2020, 10:25
Минтруд запретил переносить рабочий день 31 декабря на субботу
13.12.2020, 20:45
Грузовой поезд сошел с рельсов в Карелии (СРОЧНО)
13.12.2020, 13:53
В Петрозаводске жители Кукковки вышли на митинг с требованием не затягивать строительство поликлиники у них в микрорайоне
15.12.2020, 19:55
Парфенчиков высказался о закрытии границ Карелии для туристов из-за распространения коронавируса
18.12.2020, 07:25
Цена на торгах за дачный участок в Карелии возросла в 260 раз

Аналитика

18.12.2020 16:01
Обществоведение
За руку теперь не ловят 1
Бывший чиновник мэрии Петрозаводска получил 9 лет колонии строгого режима за взятки на основании показаний свидетелей.
Подписка на периодическую прессу от Почты России: ответы на все важные вопросы
18.12.2020 10:15
"Клиники на Чайкиной": курортный сезон в январские праздники!
17.12.2020 11:40
В чем обвиняют директора петрозаводского МУП "Мемориал" 7
16.12.2020 12:05
Вместо локдауна 3
15.12.2020 14:45
Вся аналитика

Чтиво

18.12.2020 15:30
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Стильные зимние наряды в ТРЦ "Тетрис"
18.12.2020 15:20
"Немножечко не успели" 10
17.12.2020 10:40
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»