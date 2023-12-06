Участникам СВО в Карелии предоставляют новую меру поддержки

Награжденным участникам спецоперации и семьям погибших бойцов предоставят бесплатный земельный участок.

В 2023 году в республике ввели новую меру поддержки для участников специальной военной операции, удостоенных звания Героя России или награжденных орденами РФ за участие в СВО, а также являющихся ветеранами боевых действий.



Военнослужащие претендуют на бесплатную землю в собственность без торгов. На такую меру могут рассчитывать и члены семей, в случае гибели кормильца во время боевых действий.

Минимущество Карелии уже принимает такие заявления, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Так, по заявлению вдовы погибшего участника СВО сформирован и предоставлен земельный участок в поселке Рускеала площадью 1,5 тысячи квадратных метров для индивидуального жилищного строительства.

Ранее, по заявлению участника СВО предоставлен земельный участок площадью в тысячу квадратных метров в селе Янишполе для строительства частного жилого дома.

«Благодаря новой мере поддержки, наши военнослужащие вправе получить земельный участок в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов или садоводства», — говорится в пресс-релизе.

Для этого необходимо подать соответствующее заявление, а также приложить к нему пакет документов.

Для участников СВО, являющихся ветеранами боевых действий:

— документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт);

— документы, подтверждающие получение звания Героя России или ордена РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО;

— удостоверение ветерана боевых действий.

Для членов семей военнослужащих и лиц, погибших (умерших) вследствие увечья или заболевания, полученных ими на СВО:

— документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт);

— документы, подтверждающие родственные связи с участником СВО;

— документ, подтверждающий гибель (смерть) участника СВО, вследствие увечья или заболевания, полученных им в ходе участия в СВО.

Минимущество Карелии утвердило перечень возможных для предоставления земельных участков, которые можно получить бесплатно.

Более подробно ознакомиться с порядком предоставления земельного участка, а также с перечнем земельных участков можно по ссылке.

В Управлении земельными ресурсами на набережной Варкауса, 3 открыто отдельное окно приема таких заявлений. Документы принимают с понедельника по пятницу, с 10.00 до 12.00, среда — неприемный день.

Формы заявлений доступны на сайте Управления земельными ресурсами. Необходимо выбрать форму № 7 или № 8, добавили в карельском правительстве.

Также можно воспользоваться порталом госуслуг:

— предоставление участков без торгов — если земельный надел сформирован и поставлен на кадастровый учет.

— Предварительное согласование предоставления участка — по ссылке.