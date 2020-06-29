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Участники фестиваля "Зимние фонтаны" в Петрозаводске получат заслуженные награды

Новости. Общество
18:20, 30 Июня 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Любителям активного образа жизни вручат медали, кружки, значки и свидетельства лауреатов, сообщили в администрации Петрозаводска.

С 1 июля дирекция спортивных сооружений Петрозаводска приглашает участников фестиваля "Зимние фонтаны" на городской стадион "Юность" за заслуженными наградами. В этом году из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации организаторам не удалось завершить конкурс традиционным весенним праздником, однако призы всё равно ждут своих победителей.

Участники, вышедшие на лыжню в дни фестиваля 35 раз, получат медали. За 23 выхода спортсменам полагается кружка с символикой "Зимних фонтанов", а за 15 – значок. Награды будут вручаться у входа в административное здание стадиона с 10 до 16 часов. Чтобы исключить риски для здоровья, организаторы просят лауреатов соблюдать дистанцию и иметь защитные маски.

Время получения призов в указанный период можно выбрать самостоятельно.

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