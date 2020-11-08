Участники опроса считают, что обнаженные скульптуры в Петрозаводске не нужно запрещать

А вот священник из Петрозаводска возмутился присутствием в городе скульптур с обнаженными персонажами.

Священник Константин Савандер заявил, что скульптуры "Юность" и "Фавн", располагающиеся в центре столицы Карелии, вызывают у него желание "сплюнуть и отвернуться". Савандер написал на своей странице в соцсети, что городские скульптуры с обнаженными персонажами вызывают у него возмущение.

Поинтересовались у читателей: как они считают, нужно ли запретить в Петрозаводске обнаженные скульптуры?

В опросе приняли участие 824 человека, большинство из которых – 715 (86%) – отметили, что не надо запрещать: обнаженное искусство - это нормально.

На втором месте в голосовании ответ: да, нужно запретить обнаженные скульптуры, так как они подрывают моральные устои нашего общества и способствуют нездоровому сексуальному влечению. З него проголосовали 76 респондентов (9%).

И еще 32 участника опроса (3%) считают, что запрещать не надо, нужно установить возрастные ограничения для просмотра или просто накинуть на них одежду.