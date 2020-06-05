Участников походов на "Зимние фонтаны" в Петрозаводске ждут призы

Лауреатам традиционного фестиваля "Зимние фонтаны" с 1 июля начнут вручать сертификаты и подарки.

В этом году организаторам фестиваля не удалось провести традиционный праздник в честь закрытия сезона и наградить самых активных участников походов по лыжне здоровья. Сейчас, когда ситуация стабилизируется и по всей стране постепенно снимаются ограничения, Дирекция спортивных сооружений Петрозаводского городского округа приняла решение начать вручение призов лауреатам фестиваля, сообщили в администрации Петрозаводска.

Кружки с символикой "Зимних фонтанов" можно будет получить с 1 июля в административном здании городского стадиона "Юность". Время выдачи - ежедневно с 10 до 16 часов.





В мэрии отметили, что на лыжной трассе "Фонтаны" уже с сентября планируется объявить новый конкурс для жителей и гостей города Петрозаводска. Кроме того, здесь появится городок здорового образа жизни, где смогут попробовать себя в тестировании норм ВСФК ГТО все, кто посетит "Фонтаны". В комплекс войдут стрелковый тир, площадка для сдачи тестов, игровая площадка и туристский модуль. Здесь будут созданы условия для семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, в прошлом году для любителей лыжных и пеших прогулок на трассе "Фонтаны" установили освещение.