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Учебный год начинается в Офтальмологическом центре Карелии

Новости. Общество
15:11, 31 Августа 2020
фото: © Столица на Онего
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Базовая кафедра клинической офтальмологии медицинского института ПетрГУ открылась в Офтальмологическом центре Карелии.

Об обучении на базе Офтальмологического центра рассказал "Столице на Онего" кандидат медицинских наук, директор клиники Олег Геннадьевич Лексунов.

Первые курсы в Офтальмологическом центре Карелии запланированы на этот учебный год, который начнется 1 сентября и закончится 30 июня. По словам Олега Лексунова, на сегодняшний день построены конкретные планы и созданы программы, по которым в рамках кафедры организовывается работа не только с мединститутом ПетрГУ, но в том числе и с базовым медицинским колледжем.

"Запланировано обучение трех групп медиков, получающих специальность фельдшера, для того чтобы они прошли у нас курсы подготовки по офтальмологии", – рассказал Олег Геннадьевич.

"Сейчас внесено изменение в Приказ Минздрава РФ №902, который утверждает порядок оказания офтальмологической помощи взрослому населению, – пояснил Олег Лексунов. – И там появилась новая инфраструктура – это кабинеты оптометрии, которые могут быть организованы как в медицинских учреждениях, так и в аптечных пунктах. Оптометрист – это помощник врача, он может определять качество зрения, его показатели, подобрать очковую коррекцию. Это самая востребованная процедура в районе. Как раз подготовкой таких специалистов мы и будем заниматься".

Что касается хирургии, читайте здесь.

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