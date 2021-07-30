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Ученые допускают вероятность появления штамма коронавируса со смертностью 35%

Новости. Общество
20:40, 31 Июля 2021
фото: Илья Тимин / Минздрав Карелии

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Британские эксперты представили сценарий развития коронавируса, при котором новый потенциальный штамм может убивать порядка 35% заразившихся.

Об этом говорится в докладе правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE).

Ученые описали гипотетические сценарии, при которых COVID-19 может меняться и развиваться, сообщает российское издание Газета.ру. В одном из них исследователи предполагают вероятное создание варианта коронавирусной инфекции с более высоким процентом тяжелого течения заболевания среди населения, чем ранее, и при этом с более высоким процентом смертей среди зараженных.

Эксперты полагают, что такой вариант действительно возможен и предупреждают, что для того, чтобы избежать такого сценария, следует ввести дополнительные дозы вакцин, минимизировать ввоз новых штаммов из-за рубежа и продолжить разработки лекарств против коронавируса.

Одним из других вероятных сценариев ученые из Великобритании также назвали появление штаммов, которые будут устойчивы к препаратам и вакцинам против COVID-19.

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Комментарии

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Изя
2021-07-31 21:53:46
Хвати жути и мути , столица ))))) :)
кир
2021-07-31 21:26:14
УчОные на Пушкинской в 600 штук допустили, что "работать" удаленно будут при любом вирусе. Даже пенсионеры. Что они уже и делают.
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