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Ученые ищут «Венерин башмачок» в национальном парке Карелии

Новости. Общество
18:00, 10 Августа 2021
фото: © Alfred Trunk / McPhoto / ullstein bild via Getty Images

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В Национальном парке «Водлозерский» прошла экспедиция сотрудников Института леса Карельского научного центра РАН.

Как рассказали в пресс-службе «Водлозерского», в конце июля ученые обследовали лесные участки, подтопленные в результате строительства бобровых плотин. Во время экспедиции исследователи описали растительный покров и провели учет естественного возобновления лесных пород.

В состав экспедиции вошли также специалисты-почвоведы. Результаты их работы позволят ответить на вопрос, который давно уже волнует сотрудников научного отдела Водлозерского парка: где на территории Водлозерья искать северные орхидеи? Например, на территории парка выявлено несколько мест, сходных по экологических условиям, но прихотливый «Венерин башмачок» растет только в одном из них. Сотрудники парка предположили, что все дело в химическом составе почвы. Эта идея нашла поддержку ученых из Института леса. На анализ были взяты образцы с мест произрастания орхидных на западном берегу Водлозера.

«Надеемся, что эта экспедиция положит начало большой научной работе и поможет поиску северных орхидей. В дальнейшем планируем провести анализ почв на Ваме и близ Пильмасозера. Коллеги из Водлозерского парка очень заинтересованы в наших исследованиях», — отметила заведующая лабораторией лесного почвоведения Института леса КарНЦ РАН, кандидат биологических наук Мария Медведева.

Также в ходе экспедиции старшим государственным инспектором парка Евгением Холодовым было обнаружено ранее неизвестное местопроизрастание подъельника обыкновенного — редкого растения, занесенного в Красную книгу Карелии.

Ранее редкие грибы и белку-летягу обнаружили в национальном парке Карелии.

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Комментарии

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Успешный
2021-08-10 18:11:23
Прочесывают лес количеством 800 штук ? Это два батальона. Никто не уйдет от гербария.
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