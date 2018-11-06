Ученые изучили, как секс влияет на трудовую деятельность

Люди, занимающиеся сексом перед началом рабочего дня, более активны на работе.

Ученые из Университета штата Орегон и Вашингтонского университета провели исследование, навправленное на изучение взаимосвязи секса и трудовой деятельности.

В течение двух недель ученые опрашивали 159 работающих на постоянной основе и состоящих в браке респондентов об их удовлетворенности, продуктивности и настроении.

"Росбалт" пишет, что по итогам исследования, те, кто занимался сексом перед началом рабочего дня, глубже погружался в работу и при этом получал от нее больше удовольствия.

Также выяснилось, что стресс, принесенный домой с работы, негативно сказывается на сексуальной жизни.

У сотрудников, которые были в плохом настроении и испытывали недовольство на работе, в этот день чаще всего не было секса.