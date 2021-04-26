Ученые Карелии считают, что рыбоводство на озере Унус «его фактически уничтожит»

Власти Муезерского района устраивают совещание о разведении форели, против которого выступает местное население.

Администрация Муезерского района намерена провести 27 апреля совещание по вопросу разведения форели на озере Унус, против которого выступают многие местные жители. На совещание, которое пройдет в режиме видеоконференции, приглашены представители министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии, которое еще в феврале 2019 года приняло решение о формировании на озере рыбоводного участка, и активисты из поселка Ондозеро, которые добиваются отмены этого решения.

Как сообщила «Столице на Онего» жительница поселка Ондозеро Наталья Малеева, накануне совещания она получила письмо из Карельского научного центра Российской академии наук, в котором высказывается озабоченность предполагаемым разведением форели на озере Унус. В письме, подписанном председателем КНЦ РАН Ольгой Бахмет отмечается, что планируемые объемы выращивания форели – 175 тонн – «почти в 6 раз больше, чем может выдержать озеро, не приспособленное для этой цели».

«Считаем вполне обоснованной тревогу жителей поселка Ондозеро, – говорится в письме карельских ученых. – В заключении еще раз подчеркиваем, что озеро Унус по всем параметрам совершенно не пригодно для рыбоводства, которое его фактически уничтожит и превратит в болото».