Ученые нашли новое заболевание, которое передается половым путем

Новая инфекция, которая передается половым путем, вызывает бесплодие.

Ученые из Великобритании определили, что инфекция, которая ранее была обнаружена только у приматов, встречается и у людей. Более того, через незащищенный секс болезнь может приникать в организм и вызывать бесплодие, сообщает vladtime.

Британским ученым удалось обнаружить необычную опасную инфекцию, которая вызывает бесплодие у женщин. Инфекция называется Mycoplasma genitalium и передается половым путем через незащищенный секс.

Доктор Пэдди Хорнер, старший преподаватель по сексуальному здоровью в Бристольском университете, и один из авторов исследования, сообщил, что в женском организме инфекция провоцирует заболевания малого таза и может быть причиной бесплодия.

Часто инфекция может вызывать боль или кровотечение во время секса и жжение при мочеиспускании. У мужчин Mycoplasma genitalium вызывает водянистые выделения из полового органа и болезненное мочеиспускание.

Лечиться инфицированное заболевание семь дней специальными антибиотиками.