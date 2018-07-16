Ученые нашли простой способ профилактики рака

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Американские ученые из Университета штата Иллинойс выяснили, что употребление омега-3 жирных кислот может предотвратить возникновение рака, а также остановить его рост и распространение.
Об этом пишут "Известия" со ссылкой на MedicalXpress.
По мнению исследователей, этому способствуют эндоканнабиноидные эпоксиды EDP-EA, которые образуются в организме при метаболизме омега-3. Соединение "убивало" раковые клетки у подопытных мышей и замедляло процесс образования новых кровеносных сосудов, ассоциированных со злокачественными тканями. Кроме того, эпоксиды EDP-EA подавляли миграцию дефектных клеток, останавливая формирование метастазов.
Отмечается, что одними из лучших источников омега-3 являются морепродукты и льняные семечки.
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