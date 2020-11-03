Ученые назвали еду, которая повышает вероятность избежать заражения коронавирусом

Врачи рекомендуют принимать витамин D, поддерживающий иммунную систему не только в разгар пандемии.

Ученые выяснили, что при недостатке этого витамина вирусы, попав в организм, становятся агрессивнее. Больше всего витамина D содержится в печени трески и минтая. Об этом сообщает 47news со ссылкой на "Российскую газету".

По словам генерального директора Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова Минздрава России и академика РАН Евгения Шляхто, дефицит витамина D ученые обнаружили у 71,3% людей с COVID-19, в том числе у 36,3% — тяжелый дефицит.

"Дефицит витамина D является важным прогностическим фактором неблагоприятного развития заболевания — как заболевания среднетяжелого течения, так и тяжелого течения", — отметил Шляхто.

При этом отмечается, что употребление в пищу печени трески и минтая значительно повышает насыщение организма витамином D.

"Можно сказать, что печень трески и минтая — это суперфуд, употребление которого особенно полезно в нынешних условиях. Наибольшую пользу представляет продукция, произведенная непосредственно на судне из свежего сырья.

Печень при судовой переработке сохраняет полезные витамины и микроэлементы, так как срок обработки рыбы минимален и не происходит окисление. При выборе в магазине на таких консервах стоит специальная маркировка", — сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

По мнению ученых, восполнить дефицит витамина можно в виде таблеток или капель. Также, есть много продуктов с большим содержанием витамина D, например, жир морских рыб, яичный желток и молочная продукция.