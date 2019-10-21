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Новости. Общество
23:30, 21 Октября 2019
фото: ©pixabay

Ученые назвали причины измены

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Зарубежные ученые раскрыли 8 ключевых причин неверности.

Одним из объяснений является угасшее чувство любви, согласно статистическим данным, такое явление наиболее всего распространено, пишет издание "Актуальные новости". 

Чуть уступает довод, связанный со скукой и желанием разнообразия, причем это более всего относится к мужчинам. А вот женщины в свою очередь изменяют чаще всего из-за недостатка внимания со стороны своего партнера. Нередкой причиной обмана служит и располагающая ситуация, несмотря на удовлетворенность текущими отношениями.

Некоторые люди повышают себя самооценку посредством нового романа, это касается оба пола. Не исключением является желание отомстить, что рассматривался как способ наказать партнера за какие-то действия. Отсутствие приверженности ко второй половине также является причиной измены. Это идет рука об руку с отсутствием любви. Еще одно объяснение – сексуальное желание, что объясняется недостатком секса, неудовлетворенностью, стремлением к большему разнообразию поз.

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