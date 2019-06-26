Ученые назвали причины секс-зависимости

Специалисты отмечают, что в мире растет число людей, страдающих сексоголизмом.

Секс становится "пилюлей" для снятия постоянного или острого стресса, выхода из депрессии, избавления от тревоги, постепенно замещая межличностные контакты, особенно обнажая неспособность личности проявлять настоящую интимность в отношениях и эмоциональную близость, пишет издание "Здоровье 24".

Сексоголизм по праву находится в одном ряду с другими известными зависимостями – алкогольной, наркотической, пищевой, игроманией.

Основной контингент сексуально зависимых – это мужчины после тридцати или около сорока лет с различным социальным статусом и семейным положением. Сексуально зависимые женщины чаще молодые, обычно одинокие, с неустроенным бытом и грузом накопившихся проблем.

Предпосылки развития зависимости разнообразны, но основная причина заключается в наличии постоянной тревоги, которая требует выхода и умиротворения. Обычно люди используют различные способы борьбы с ней, не фиксируясь на чем-то одном.