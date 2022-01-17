Ученые обнаружили на участке реки в Петрозаводске 63 кряквы (ФОТО)

Орнитологи поблагодарили всех добровольцев, желавших поближе познакомиться с зимующими водоплавающими.

Как рассказали в паблике Национального парка «Водлозерский», Петрозаводск в минувшие выходные присоединился в всероссийской акции «Серая шейка — 2022», в ходе которой производился подсчет водоплавающих птиц, остающихся на зимовку в местах гнездования. Акцию проводит уже более 10 лет Союз охраны птиц России.

Учет вместе со специалистами-орнитологами проводят все желающие поближе познакомиться с водоплавающими своего региона. Ранее ученые пригласили петрозаводчан принять участие в ежегодной всероссийской акции.

Специалисты национального парка «Водлозерский» наблюдали за птицами на «Зеленой тропе», на участке у реки Лососинка от Кинологической службы до пешеходного моста, ведущего на Курган. Всего на выбранном участке было зафиксировано 63 кряквы (36 самцов и 27 самок).