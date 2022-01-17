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Ученые обнаружили на участке реки в Петрозаводске 63 кряквы (ФОТО)

Новости. Общество
18:40, 17 Января 2022
фото: Национальный парк "Водлозерский" / ВК

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Орнитологи поблагодарили всех добровольцев, желавших поближе познакомиться с зимующими водоплавающими.

Как рассказали в паблике  Национального парка «Водлозерский», Петрозаводск в минувшие выходные присоединился в всероссийской акции «Серая шейка — 2022», в ходе которой производился подсчет водоплавающих птиц, остающихся на зимовку в местах гнездования. Акцию проводит уже более 10 лет Союз охраны птиц России.

Учет вместе со специалистами-орнитологами проводят все желающие поближе познакомиться с водоплавающими своего региона. Ранее ученые пригласили петрозаводчан принять участие в ежегодной всероссийской акции.

Специалисты национального парка «Водлозерский» наблюдали за птицами на «Зеленой тропе», на участке у реки Лососинка от Кинологической службы до пешеходного моста, ведущего на Курган. Всего на выбранном участке было зафиксировано 63 кряквы (36 самцов и 27 самок).

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Комментарии

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Сеня
2022-01-17 19:00:02
Туда ещё губернатор с мэром не добрались , удивительно хм
Hoвый
2022-01-17 18:42:52
Заноза сколько штук насчитала ?
Гость
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