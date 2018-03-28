Ученые открыли новое свойство воды

Ученые из Токийского университета выяснили, что вязкость воды зависит от ее микроскопических структур.

Ключевой характеристикой воды является такое ее свойство, как тетраэдричная структура. Специалисты во главе с Хадзиме Танаки проследили, что на физические отклонения жидкости и кристаллов влияет степень тетраэдричности. Максимальная плотность воды возникает при четырех градусах по Цельсию, выяснили ученые, сообщают "Известия".

Специалисты выявили подобные качества и у других соединений, которые схожи с водой по составу. Выяснилось также, что при повышенном уровне тетраэдричности такое соединение всё больше будет напоминать воду.

Главным результатом исследования является открытие зависимости вязкости жидкости от микроскопических структур.

По мнению ученых, новые знания пригодятся в практических целях, например, помогут выпускать более качественную продукцию разработчикам фильтров для воды.