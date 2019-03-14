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Новости. Общество
23:30, 14 Марта 2019
фото: @ zmeiy / photo.99px.ru

Ученые определили безвредное количество занятий сексом

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Десятилетние исследования показали, что норма количества половых актов существует.

Долгое время человечеству внушали, что гиперсексуальность – это круто. Об этом твердят полуисторические романы, которые на самом деле являются большей частью плодом фантазии их авторов, и современные литература и кинематограф, пишет tdnu.ru.

Однако занудные американские ученые выяснили, что не так уж это и круто. Конечно, многое зависит от индивидуальных особенностей организма. Но 10-летние исследования показали, что норма существует. А ее превышение может наносить урон гормональному фону организма.

В ходе эксперимента добровольцев поделили на три возрастные группы и вывели общее количество рекомендуемых половых актов для каждой из них.

- от 18 до 29 лет нормально 112 соитий в год
- от 30 до 39 лет – 86
- 40 до 49 лет – 69

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Комментарии

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holden321
2019-03-14 23:40:20
Норма, конечно же, существует, но зависит она не только от возраста. А эти цифры - среднее значение для каждой возрастной группы. Пытаться стремиться к этой норме для улучшения здоровья только нанесет вред здоровью.
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