Ученые определили безвредное количество занятий сексом

Десятилетние исследования показали, что норма количества половых актов существует.

Долгое время человечеству внушали, что гиперсексуальность – это круто. Об этом твердят полуисторические романы, которые на самом деле являются большей частью плодом фантазии их авторов, и современные литература и кинематограф, пишет tdnu.ru.

Однако занудные американские ученые выяснили, что не так уж это и круто. Конечно, многое зависит от индивидуальных особенностей организма. Но 10-летние исследования показали, что норма существует. А ее превышение может наносить урон гормональному фону организма.

В ходе эксперимента добровольцев поделили на три возрастные группы и вывели общее количество рекомендуемых половых актов для каждой из них.

- от 18 до 29 лет нормально 112 соитий в год

- от 30 до 39 лет – 86

- 40 до 49 лет – 69