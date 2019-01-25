Ученые предлагают пересмотреть режим занятий в школах Карелии

Карельские ученые провели масштабное исследование проблем сна младших школьников и выступили с инициативой пересмотреть режим в учебных заведениях республики.

По оценке экспертов Института биологии КарНЦ РАН, успеваемость учеников, а также их общее самочувствие напрямую зависят от продолжительности и качества сна, которого детям в Карелии не хватает.

Плохие оценки, апатия и агрессивность – следствие не только изъянов в поведении детей, но и результат регулярного недосыпания.

Как считают ученые, решить эту проблему можно, отодвинув начало учебного дня в карельских классах на 30 минут во второй четверти учебного года. Именно в зимний период учащиеся испытывают явный дефицит солнечного света. Кроме того, как считают эксперты, на первых уроках в школах не должны проводиться контрольные.

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