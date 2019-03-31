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Новости. Общество
21:40, 31 Марта 2019
фото: Роскосмос

Ученые просят запретить заниматься сексом в космосе

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Ученые призывают принять законопроект, запрещающий занятие сексом в космосе.

По версии исследователей, зачатые в космосе дети могут иметь проблемы на Земле, пишет федеральное агентство новостей.

Международная группа ученых Asgardia просит запретить интимную близость на космических кораблях. Специалисты уверены, что зачатые в космосе дети будут иметь более длинные и слабые кости, а также будут не приспособлены к земной гравитации.

В Asgardia считают, что этот вопрос требует урегулирования уже сейчас, чтобы в будущем избежать проблем, пишет издание Daily Star. В настоящее время анонсированы глобальные космические проекты, в рамках которых будет протестирована возможность людей полноценно жить в космосе. Как отмечает профессор Флорис Вуйц, уникальность проблемы существования в космосе заключается в том, что она затрагивает все физиологические системы человека одновременно, сообщает The Sun.


nasa.gov / NASA

"Искусственная гравитация, скорее всего, является ключевым фактором успеха выхода из этой ситуации", – считает Вуйц.

Ученые заявляют, что пока эта проблема не будет решена и не будут воссозданы необходимые условия, интимная близость должна оказаться под запретом.

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Комментарии

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Счастливый древний человек
2019-03-31 22:17:14
Новая фишка:- "эротика" из космоса может появиться ,жаль один "наш" депутат бывший ,из Питера,давно от нас уехал и теперь на феррари рассекает,а так бы осилил "новую линию".....
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