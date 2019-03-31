Ученые просят запретить заниматься сексом в космосе

Ученые призывают принять законопроект, запрещающий занятие сексом в космосе.

По версии исследователей, зачатые в космосе дети могут иметь проблемы на Земле, пишет федеральное агентство новостей.

Международная группа ученых Asgardia просит запретить интимную близость на космических кораблях. Специалисты уверены, что зачатые в космосе дети будут иметь более длинные и слабые кости, а также будут не приспособлены к земной гравитации.

В Asgardia считают, что этот вопрос требует урегулирования уже сейчас, чтобы в будущем избежать проблем, пишет издание Daily Star. В настоящее время анонсированы глобальные космические проекты, в рамках которых будет протестирована возможность людей полноценно жить в космосе. Как отмечает профессор Флорис Вуйц, уникальность проблемы существования в космосе заключается в том, что она затрагивает все физиологические системы человека одновременно, сообщает The Sun.



nasa.gov / NASA

"Искусственная гравитация, скорее всего, является ключевым фактором успеха выхода из этой ситуации", – считает Вуйц.

Ученые заявляют, что пока эта проблема не будет решена и не будут воссозданы необходимые условия, интимная близость должна оказаться под запретом.