Ученые рассказали, какие болезни лечит секс

Секс лечит многие заболевания, начиная от простатита и заканчивая бессонницей.

Но это далеко не весь список заболеваний, которые лечит секс.



ToDay News Ufa пишет, что врачи все чаще озвучивают роль секса в замедлении прогрессирования деменции, или старческого слабоумия. Как бы нам не хотелось, но возрастное ослабление интеллекта и памяти естественно для человека.



Ученые из старейшего университета в Канаде выяснили, что пожилые люди, которые хотя бы один-два раза в месяц предаются постельным утехам, дольше сохраняют функции головного мозга: они лучше запоминают имена, новые слова и события.



Сексуальная жизнь улучшает память женщин на 14%, а мужчин – аж на 23.