Ученые рассказали, какие болезни лечит секс

Новости по теме
Загрузка...
Секс лечит многие заболевания, начиная от простатита и заканчивая бессонницей.
Но это далеко не весь список заболеваний, которые лечит секс.
ToDay News Ufa пишет, что врачи все чаще озвучивают роль секса в замедлении прогрессирования деменции, или старческого слабоумия. Как бы нам не хотелось, но возрастное ослабление интеллекта и памяти естественно для человека.
Ученые из старейшего университета в Канаде выяснили, что пожилые люди, которые хотя бы один-два раза в месяц предаются постельным утехам, дольше сохраняют функции головного мозга: они лучше запоминают имена, новые слова и события.
Сексуальная жизнь улучшает память женщин на 14%, а мужчин – аж на 23.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
26.05.2019, 21:20
24.05.2019, 10:00
28.05.2019, 08:20
24.05.2019, 18:40
28.05.2019, 14:40
25.05.2019, 10:33
Аналитика
29.05.2019 11:52
Обществоведение
Жители Кинермы устроили протест против превращения исторического поселения в декорацию для киносъемок.
28.05.2019 09:40
27.05.2019 12:49
Чтиво
27.05.2019 11:01
Частная жизнь
Туристка из Карелии поделилась впечатлениями от встречи с Саули Ниинисте.
24.05.2019 11:37
22.05.2019 13:50
13.05.2019 09:57
Медиа
28.05.2019 12:52
Опрос
Где вы планируете провести отпуск?
Комментарии