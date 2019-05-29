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Новости. Общество
23:30, 29 Мая 2019
фото: © Flickr / mislav-marohnic

Ученые рассказали, какие болезни лечит секс

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Секс лечит многие заболевания, начиная от простатита и заканчивая бессонницей.

Но это далеко не весь список заболеваний, которые лечит секс.

ToDay News Ufa пишет, что врачи все чаще озвучивают роль секса в замедлении прогрессирования деменции, или старческого слабоумия. Как бы нам не хотелось, но возрастное ослабление интеллекта и памяти естественно для человека.

Ученые из старейшего университета в Канаде выяснили, что пожилые люди, которые хотя бы один-два раза в месяц предаются постельным утехам, дольше сохраняют функции головного мозга: они лучше запоминают имена, новые слова и события.

Сексуальная жизнь улучшает память женщин на 14%, а мужчин – аж на 23. 

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