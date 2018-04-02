Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
23:30, 02 Апреля 2018

Ученые рассказали, какое удовлетворение от секса получают полигамные люди

По теме

СРОЧНО: Из-за непогоды на улицы Петрозаводска выведена дополнительная техника
02.04.18 23:07
Почти половина россиян поверила в изменение жизни в РФ после выборов
02.04.18 22:00
ФОТО: Алена Водонаева поразила Сеть суперэротичными снимками (18+)
02.04.18 21:30
Все новости
Загрузка...

Всего исследователи опросили более двух тысяч человек.

Около 4–5% жителей США имеют более одного постоянного партнера для занятий сексом.

Соответствующее сообщение опубликовали американское специализированное издание Journal of Social and Personal Relationships со ссылкой на исследования ученых. По их данным, полигамные люди гораздо чаще и насыщеннее испытывают сексуальное удовлетворение, чем моногамные.

Всего были опрошены 617 полигамов и 1507 моногамов. Среди всего прочего им задавали вопросы о периодичности половых актов и удовлетворенности.

Оказалось, что полигамные респонденты имеют гораздо более высокие показатели сексуального удовлетворения. 84% из них рассказали, что регулярно испытывают оргазм. В то время как среди моногамных данный показатель был 72%, пишет Главред.

По теме

СРОЧНО: Из-за непогоды на улицы Петрозаводска выведена дополнительная техника
02.04.18 23:07
Почти половина россиян поверила в изменение жизни в РФ после выборов
02.04.18 22:00
ФОТО: Алена Водонаева поразила Сеть суперэротичными снимками (18+)
02.04.18 21:30
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.03.2018, 10:31
"Пошла за счастьем…"
28.03.2018, 11:44
"К сожалению, она не дожила до завтрашнего дня"
01.04.2018, 15:36
ФОТО: На Лесном проспекте перевернулся грузовик, перевозивший камень
27.03.2018, 14:09
В Карелии задержан майор полиции по подозрению в половой связи с несовершеннолетним
28.03.2018, 16:05
Под Петрозаводском появится новый спортивно-развлекательный комплекс
29.03.2018, 10:19
Левин и его ружья

Аналитика

28.03.2018 16:05
Капитал
Под Петрозаводском появится новый спортивно-развлекательный комплекс 9
В Петрозаводске инвестор намерен построить комплекс с роликовыми дорожками и рестораном. Объем первоначальных инвестиций оценивается в 15 млн рублей.
Жители Карелии скорбят вместе с Кемерово 3
28.03.2018 12:47
"Герой – это не я" 8
28.03.2018 10:32
О перспективах карельской оппозиции 14
27.03.2018 13:09
Карелия перестала быть Карелией 93
22.03.2018 10:16
Вся аналитика

Чтиво

02.04.2018 11:57
Без политики
ОРЭС: электроснабжение будет надежным и бесперебойным
Два года назад на карте "малой энергетики" России появилась новая частная компания – Объединенные региональные электрические сети (ООО "ОРЭС").
"Хотел бы снять "Любовь и голуби", но рука тянется к пистолету и крови"
02.04.2018 09:30
"Орать-то мы все умеем, а молчать рядом – это дороже всего" 8
30.03.2018 10:23
Костомукшанин Кручинин намерен взять Казань
29.03.2018 10:56
архив чтиво

Медиа

Проверка пожарной безопасности в ТРЦ "Лотос Plaza" в Петрозаводске
30.03.2018 09:53
все фото и видео

Опрос

Опасаетесь ли вы, что трагедия в Кемерово может повториться в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»