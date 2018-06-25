Ученые рассказали, почему лучше засыпать сразу после оргазма

Это связано с тем, что после секса в организме вырабатывается гормоны окситоцина и пролактина.

Именно это позволяет людям быстро и крепко уснуть. Как пишет "Версия Инфо", ученые из университета Кливленда в ходе проведенного опроса смогли выявить, что для человеческого организма самую большую пользу приносит сон, который наступает сразу после оргазма. Они провели опрос среди людей в возрасте от 18 до 70 лет, у которых поинтересовались, как часто они занимаются сексом и меняется ли качество сна, если засыпают сразу после оргазма.

По результатам опроса ученые пытались выяснить, как секс влияет на качество сна. Оказалось, что после оргазма в организме человека вырабатываются гормоны окситоцина и пролактина, которые оказывают благоприятное влияние на отход ко сну. Это смогли подтвердить и более 64% опрошенных, которые отметили, что после оргазма всегда засыпают быстрее, сон после оргазменных ощущений более продуктивный и продолжительный.

В связи с этим ученые порекомендовали всем влюбленным засыпать сразу же после того, как достигли оргазменных ощущений.